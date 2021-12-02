«يتسع لـ16 طائرة في نفس الوقت».. معلومات عن أول مركز عمرة لطائرات الهيلوكوبتر

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه جرى إطلاق اسم «نوت» على الطائرة المصرية المسيرة المعروضة في معرض «إيديكس 2021» اعتزازا بالحضارة المصرية القديمة، وهو اسم ملكة السماء عند المصريين القدماء، وللتأكيد على أنها صناعة مصرية.

وأضاف التراس خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي وجومانا ماهر، أن مصانع الهيئة تصنع المنتجات وتقدم التأمين الفني والعمرات والصيانة العميقة للقوات الجوية في مجال الطائرات، أي أنها تعتبر ظهيرا صناعيا للقوات المسلحة والقوات الجوية.

تكلفة كبيرة لعمرات الطائرات المصرية

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن عمرات الطائرات كانت تتم في الخارج ثم تعود مرة أخرى للوطن، بتكلفة عالية ووقت طويل، لذلك جرى إنشاء أول وأحدث مركز في الشرق الأوسط لإجراء عمرات الطائرات الهليوكوبتر، حيث جرى تصميمه وتنفيذه على أعلى مستوى طبقا للتكنولوجيا الحديثة وتم مراجعة التصميمات في الشركات العالمية بما يحقق إجراء العمرة لكل أنواع الطائرات الهليوكوبتر سواء الشرقي أو الغربي منها.

أطقم العمل مصرية 100%

وأشار عبدالمنعم التراس، إلى أن المركز مقام على مساحة 16 ألف متر ويتسع لـ16 طائرة في وقت واحد، كما أن كل أطقم العمالة الفنية والمهندسين الموجودين بالمصنع مصرية خالصة، وذلك بعدما جرى إرسالهم للتدريب في الخارج وتأهيلهم واعتمادهم على الطرز المختلفة، وهو ما يمثل توفيرا في الوقت والجهد والمال.