التراس: الإقبال على «إيديكس» كبير للغاية من الجمهور والوفود الأجنبية

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن حجم الإقبال على المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، كبير جدًا، سواء من الجمهور العادي أو الوفود الرسمية والأجنبية، وهناك 400 شركة تعرض منتجاتها داخل المعرض من 42 دولة، وهذا يعكس الثقة في مصر، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، التي يراها الخارج بشكل جيد، وذلك خلال حواره مع مراسل قناة «TeN» من داخل معرض «إيديكس 2021».

المعرض يستقبل 4 وفود أجنبية حتى الآن

وأضاف «التراس»، أنه جرى استقبال 4 وفود أجنبية في المعرض حتى الآن، ويتواجد معه وزير الدولة للصناعات العسكرية بإنجلترا، وجرى التباحث معه حول سبل وإمكانات التعاون في صناعات الأنظمة الدفاعية والصناعات المدنية، ووجدنا رغبة شديدة في التعامل مع الشركات المصرية، موضحًا أن الصناعات المصرية، باتت أكثر تقدما ودقة، والجناح المصرى فى إيديكس 2021 متميز ومتفرد، كما أن طائرة التدريب «k-8E» والطائرة دون طيار «NUT UAS» تصنيع مصرى متعدد الأغراض.

مصر الوحيدة فى الشرق الأوسط تمتلك تصنيع الأجهزة الواقية

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر الوحيدة في الشرق الأوسط تمتلك تصنيع الأجهزة الواقية لحماية الجندى المصرى، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لامتلاك القدرة من خلال إنتاج الأسلحة، مضيفا أن مصر بها كوادر عالية، قادرة على التصنيع، كما أن هناك منظومة متكاملة للصناعات الدفاعية.