تحذيرات الأرصاد لشهر ديسمبر: معدل سقوط الأمطار أعلى من الطبيعي

تضمنت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لشهر ديسمبر، تنبؤا جويا لشهر ديسمبر عام 2021، ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية، موضحة أنه من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 وحتى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر ديسمبر 2021، يتضح أن معدل سقوط الأمطار للسواحل الشمالية إلى من الطبيعي.

مقارنة بين أعلى درجات حرارة تم تسجيلها في الظل والمتوقعة هذا العام

تنبؤ جوى لشهر ديسمبر 2021 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية

وتابعت الأرصاد أنه من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 وحتى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوي لشهر ديسمبر 2021، يتضح الآتي:

ـ من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

ـ تشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ـ يمتد أحيانا منخفض السودان الموسمي ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، على جنوب البلاد، وسيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النصف الأول من الشهر.

ـ من المتوقع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى، أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ليكون الطقس بارد ليلاً.

ـ يتوقع من خلال الدراسة أن تكون معدلات سقوط الأمطار حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، على مناطق من الوجه البحري، القاهرة، سيناء، وجنوب البلاد.

ـ من المتوقع أيضا أن يكون معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية، أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

ـ تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.