الأرصاد: استقرار في حالة الطقس غدا على كافة الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، غدًا الخميس، إذ أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس، استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

الأرصاد: سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد

وأوضح بيان الهيئة المنشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

القاهرة 22 درجة.. والسواحل الشمالية 21 درجة

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة، وستكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية 21 درجة، وفي شمال الصعيد فستصل درجة الحرارة لـ26 درجة.

وأشار البيان إلى أنه في الصباح الباكر، ستظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، أصدرت من قبل بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، وحتى السبت الموافق 4 من الشهر ذاته.