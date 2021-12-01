الأرصاد: شبورة صباحية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن مصر تمر بمنخفض جوي وسيكون هناك بعدها مرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا وهذا الفارق يزيد من سرعة الرياح لتصل إلى 27 متر في الساعة، لافتا إلى أن الموجة ارتفع إلى 4 متر ونصف وهذا شيئ متكرر في فصل الخريف.

استقرار الطقس غدا

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الطقس سيستقر غدا وستهدأ الأمواج وتنتهي فرص سقوط الأمطار، وستعود الأمور إلى طبيعتها.

العمل على حماية الشواطئ

وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الأمواج لن ترتفع لتصل إلى 4 متر ونصف ولكن ستكون أقل منذ ذلك، موضحا أن هناك توقعات بغرض المدن الساحلية ولكن هيئة حماية الشواطئ تعمل منذ 5 سنوات بسبب وجود توقعات بنحو عام 2100 ليصل ارتفاع الموجات إلى متر كامل وحاليا الارتفاعات قليلة مبينا أنه يتوقع أن يمر الأمر بخير وسيتم التعامل مع رفع كفاءات الشواطئ التي بها مناطق منخفضة.

شبورة مائية الفترة المقبلة

وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر لا يزيد عن متر ونصف والأجواء مشمشة في النهار وستكون درجات الحرارة الصغرى في المساء منخفضة لتصل إلى 14 درجة في ساعات الليل المتأخرة.

وذكر أن الشبورة المائية مستمرة من الخامسة فجرا حتى السابعة صباحا ولكن كثافتها ليست كبيرة ولن تؤثر على جودة الرؤية للسائقين كما لن يتم إغلاق الطرق صباحا الفترة المقبلة خوفا من حدوث حوادث بسبب الشبورة المائية.