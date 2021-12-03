خبير أرصاد: شتاء 2022 الأكثر برودة على سواحل مصر بسبب التغير المناخي

حذر الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، من عدم الاستقرار المناخي خلال فترة شتاء 2022، وذلك بسبب التغير المناخي الذي يتعرض له العالم كله، مضيفا أن أكثر المحافظات التي تتعرض للبرودة الشديدة، هي المناطق الساحلية، كما سوف تظهر في هذه المناطق بعض الاضطرابات المناخية خلال المرحلة الحالية، خاصة بعد دخول فصل الشتاء، حيث تتساقط الأمطار في أماكن متفرقة.

وأضاف «أبو المعاطي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن التغيير المناخي أثر أيضا على مناطق صعيد مصر، وسوف نجد مناطق الصعيد تتعرض لبرودة شديدة هذا العام، كما حدث الشهر الماضي في محافظة أسوان من تساقط السيول والثلوج، ويعود إلى ظاهرتين مناخيتين مؤثرتين بقوة على المناخ وهما «النينو واللانينا».

وأكد أن فصل الشتاء سوف يبدأ في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد بعد 19 يوما من الآن، وأن مختلف محافظات مصر معرضة إلى اندفاع من الكتل الباردة ومنخفضات عبر شرق أوروبا نحو منطقة الشرق المتوسط لتحظى مصر بالأمطار والثلوج على دفعات

ولفت إلى أن هناك فرصا لبناء منطقة ضغط جوي مرتفع، قد تمتد لتشمل حوض البحر المتوسط كاملاً، لنتأثر بأجواء مشمسة قد تكون دافئة أو باردة ولكن أقرب إلى الجفاف بشكل عام، وطالب من المواطنين توخي الحذر خلال فصل الشتاء المقبل سواء المزارعين أو الصيادين لتغيير الطقس خلال فصل الشتاء.

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