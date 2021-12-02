درجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الخميس، على كافة مناطق الجمهورية، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 22 14

الإسكندرية 21 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 14 22

دمنهور 21 14

بلطيم 21 15

مطروح 20 13

السلوم 13 18

سيوة 13 18

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 14 22

السويس 14 22

العريش 14 20

رفح 14 20

رأس سدر 14 20

نخل 20 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 20 11

الطور 24 15

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 27 16

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

إدفو 26 13

أبو سمبل 26 13

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 32 21

المدينة 30 17

الرياض 29 12

المنامة 27 21

أبو ظبي 29 20

الدوحة 30 21

الكويت 28 12

دمشق 18 02

بيروت 20 16

عمان 15 07

القدس 15 09

غزة 21 14

بغداد 21 06

مسقط 27 21

صنعاء 22 05

الخرطوم 34 21

طرابلس 22 11

تونس 20 10

الجزائر 14 11

الرباط 16 06

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد في البيان الصادر، قبل قليل، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد