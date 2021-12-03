حظك اليوم برج الثور الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، كما أنه يسعى دائما إلى الانتظار حتى يستطيع تحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه يجتهد كثيرا حتى ينتهي من المهام المسندة إليه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.