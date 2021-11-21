رئيس جامعة بني سويف يوجّه بإعادة هيكلة الإدارة الهندسية

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعا في الإدارة الهندسية، بحضور الدكتور أحمد حسن، عميد كلية الهندسة، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، ومدير الإدارة الهندسية ومهندسي الإدارة.

هيكلة لتحقيق أقصى استفادة

ووجّه الدكتور منصور حسن، خلال الاجتماع، بإعادة الهيكلة لتحقيق أقصى استفادة للجامعة في إطار القانون ودون تعطيل لمصلحة الجامعة، مطالبا بعمل المقايسات الهندسية بين الإدارة الهندسية ووحدة الاستشارات، كما أكد إعادة التشكيل والتوزيع لمهندسي الإدارة الهندسية، وتخصيص مبنى للإدارة الهندسية، ومهندس مسؤول عن السلامة والصحة المهنية بكل موقع.

تصنيف المهندسين كل حسب تخصصه

وأشار رئيس جامعة بني سويف بحسب بيان، إلى ضرورة الإنجاز في العمل، وعمل بيان شهري بما تم إنجازه خلال كل شهر، مع ضرورة إجادة العمل، إضافة إلى تصنيف المهندسين كل حسب تخصصه، وضرورة تفعيل وتوفير وسائل الانتقال من الإدارة الهندسية لمواقع العمل لتوفير الوقت والجهد لمهندسي الإدارة، ووضع آلية محددة لتنفيذ العمل المطلوب.

وفي نهاية اللقاء، استمع رئيس الجامعة إلى الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجّه بسرعة تذليل المعوقات وحل المشكلات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم.