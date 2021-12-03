كورونا فى مصر.. ارتفاع معدلات الشفاء وتحديث بروتوكول العلاج

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات كورونا فى مصر، وقالت الوزارة فى تقريرها، إن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتابعت أن هناك تحديثا في بروتكول العلاج لمصابي كورونا خلال الفترة المقبلة، بهدف رفع نسب معدلات الشفاء وتعزيز المناعة.

ارتفاع أعداد مصابي كورونا فى مصر

وفيما يتعلق بالمنحنى الوبائي لفيروس كورونا، أكدت الوزارة أن هناك ارتفاعا فى أعداد إصابات فيروس كورونا، لافتة إلى أن 80% من الحالات المصابة هى حالات بسيطة ومتوسطة، وتأخذ البروتوكول العلاجي لها بالعزل المنزلى، وهناك تواصل بين الوزارة والمصابين من خلال فرق طبية متخصصة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا فى مصر وصل إلى 44 مليون مواطن، لافتة إلى أن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح بصحة جيدة، وكل الأعراض الجانبية التى تم تسجيلها تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والتنميل والتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والإرهاق، مؤكدة أنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال الحجز على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

التوسع فى مراكز لقاحات كورونا

وأكدت الوزارة أنها تستمر في التوسع فى مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وترفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.