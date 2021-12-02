«حياة كريمة» تستعرض مشروعات تطوير القرى والمراكز في 20 محافظة

استعرض المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، أبرز ما تم إنجازه في المشروع بالقرى المستهدفة، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ففي محافظة أسيوط، جرى العمل على تطوير 35 وحدة محلية، و149 قرية تابعة و849 كفر وعزبة ونجع وتابع، بواقع 7 مراكز، حيث جرى إنجاز 1500 مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 2.6 مليون مواطن.

وفي الجيزة تم العمل على تطوير مركزين، بـ1136 مشروعا، وبلغ إجمالي الاستثمارات 7 مليارات جنيه، واستفاد منها مليون مواطن، أما محافظة الوادي الجديد فشهدت تطوير مركز الفرافرة، بـ188 مشروعا واستثمارات قدرت بنحو 3.5 مليار جنيه واستفاد منها 700 ألف مواطن.