نادين خان: «واجهت صعوبة في تصوير «أبو صدام» واحتراف الممثلين ساعدني»

عبرت المخرجة نادين خان عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير أحداث فيلم «أبو صدام» المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، قائلة: «تكنيك الفيلم كان صعب، بالنسبالي الفيلم كله كان صعب من ناحية التكنيك والتصوير، ومن الحاجات اللي ساعدتني أعمل الشغل ده مظبوط احتراف الممثلين اللي معايا».

نادين خان: عدم وضوح الصوت في مشهد المقابر مقصود

كما أوضحت مشهد المقابر الذي شهد عدم وضوح صوت محمد ممدوح خلال المشهد «إن الصوت ميكونش واضح، وإنك مبتسمعش باقي الكلام كان مقصود عشان يبين أد اي هو كان في كدبة»، وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية بحضور صناع الفيلم في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

محمد ممدوح عن التجهيزات لـ«أبو صدام»: «عشنا مع سواقين تريلات»

وعن التحضير للفيلم كشف الفنان محمد ممدوح، أنه كان هناك معايشة مع سائقي التريلات، قائلا: «نزلنا كافيتريات مع تريلات كتير واتعاملنا مع سواقين تريلا كتير، خدنا منهم كل المعلومات اللي احتجناها، والتريلا بتبقي زي كابينة عايشين فيها وموجود فيها مطبخها».

مواعيد عرض فيلم «أبو صدام» بمهرجان القاهرة السينمائي

وكشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي عن مواعيد إعادة عرض فيلم «أبو صدام»، الذي يمثل المشاركة المصرية في المسابقة الدولية للمهرجان، حيث يعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على مسرح النفورة بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرضه غدا في نفس الموعد بسينما الزمالك.

تدور أحداث الفيلم عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة «أبو صدام»، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.