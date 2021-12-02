تقديم خدمات علاجية لـ 1599 حالة بقافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بملوي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة نفذت أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان حرصا على سلامتهم وصحتهم.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1599 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم.

تحويل 16 حالة لمستشفيات عامة لاستكمال العلاج

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن توزيع الحالات 254 حالة جراحة، 494 حالة أطفال، 243 باطنة، 105 قلب، 83 نساء، 55 أسنان، 146 جلدية، 179 حالة أنف وأذن، 40 تنظيم أسرة.

وأضاف الحسن، أنه أجري 102 تحاليل مختلفة، و31 حالة موجات صوتية، و10 حالة رسم قلب، و3 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 112 متردد، وخلع أسنان لـ 4 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى ندوات تثقيف صحي لـ 92 متردد.

إطلاق 7 قوافل طبية خلال الشهر الجاري

وأعلنت مديرية الصحة إطلاق 7 قوافل طبية خلال الفترة من 1 وحتى 30 ديسمبر الجاري بقري متفرقة تشمل مراكز المحافظة وهي: «إبشادات بمركز ملوي، دلجا بمركز ديرمواس، بلة المستجدة بمركز بني مزار، حلوة بمركز مطاي، تل العمارنة بمركز ديرمواس، الشيخ مسعود الجهاد 4 بمركز العدوة».