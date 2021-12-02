توقيع اتفاقية تعاون مع «دبي للاستشارات» لتسويق منتجات الإنتاج الحربي

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة «دبي للاستشارات» إحدى شركات مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

جاء ذلك خلال اليوم الرابع والأخير من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» المقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 2 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووقّع الاتفاقية المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، ووليد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، مفوضاً عن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

تسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي

وقدم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي التهنئة بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، والذي يتم الاحتفال به في الثاني من ديسمبر من كل عام، معرباً عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأثنى الوزير على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض «EDEX 2021»، والذي يعد فرصة واعدة لعقد شراكات مثمرة في مختلف المجالات، كما يمثل منصة مهمة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد من أهم الأذرع الصناعية بمصر في المجالين العسكري والمدني.

وأشار «مرسي» إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة دبي للاستشارات بتسويق منتجات وزارة الإنتاج الحربي في السوق العربية والأفريقية، وإمكانية قيام الجانب المصري بتقديم خدمات ما بعد البيع من دعم فني وصيانة وتوفير قطع غيار وتدريب لعملاء شركة دبي للاستشارات بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في ضوء العلاقات الراسخة الممتدة بين مصر والإمارات، والتقارب الشديد بين القيادتين في الدولتين، وكذا في ضوء التطور غير المسبوق الذي تشهده الصناعات الوطنية والإمكانات الهائلة المتوفرة لدى الطرفين.

دعم التعاون في مجالات التصنيع

من جانبه، أكد وليد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لشركة دبي للإستشارات، أن العلاقات التعاونية المثمرة بين مصر والإمارات تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإماراتية في مختلف مجالات التصنيع، وأشاد بدور الوزارة في دعم خطط الدولة المصرية للتطوير عبر مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشاد بتنظيم معرض «EDEX 2021».

وأعرب «الفلاحي» عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً أن اهتمام الجانب الإماراتي بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، لافتاً إلى أن «دبي للاستشارات» لديها قدرات تسويقية متميزة ستساهم في تحقيق أهداف توقيع هذه الاتفاقية المشتركة للدعاية والتسويق لمنتجات الإنتاج الحربي بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة، وهي الانفتاح والتعاون مع كل الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.