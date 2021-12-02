وزير الإنتاج الحربي: نجحنا في إنتاج الصلب المستخدم بالعربات المدرعة

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة في تقدم مستمر وتزيد التكنولوجيا المستخدمة، حيث تمتلك 16 مصنعا لإنتاج المنتجات العسكرية من ذخيرة وسلاح ومعدات ومركزا للتميز العلمي، الذي يتبنى الأبحاث ويحولها إلى منتج عسكري، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات وشركة للإنشاءات وميدان اختبار للذخيرة والأسلحة.

تصنيع الصلب في مصر بدلا من استيراده بالعملة الصعبة

وأضاف مرسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وحسام حداد وجومانا ماهر: «نجحنا في إنتاج الصلب المدرع المستخدم في إنتاج جميع العربات المدرعة سواء المنتجة في الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع أو مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، فقد كنا نشتري الصلب من الخارج بالعملة الصعبة، وقد نتعرض للحظر لأنه منتج استراتيجي هام».

إنتاج مدرعة ST 500 أو سيناء 200

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية الاستفادة من إمكانيات الخاصة، وبالفعل نجحت الوزارة بالتعاون معه في إنتاج الصلب المدرع، لإنتاج مدرعة ST 500 أو سيناء 200، بتصميم مصري وإنتاج مصري بمصنع 200، لافتًا إلى أن مصر حصلت على المحرك والمحاور، لأن دول أخرى قطعت شوطا طويلا فيها ولديها تكنولوجيا عالية، لكن باقي إنتاج المركبة من إنتاج مصري كامل.