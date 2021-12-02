وزير الإنتاج الحربي: نسبة الإنتاج المحلي في معظم منتجاتنا قاربت على 100%

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن نسبة الإنتاج المحلي في منتجات الوزارة لا تقل عن 70% وقارب معظمها على 100%، وجرى فتح خط إنتاج جديد للرشاش المتعدد 7.62×51 مم، حيث يتم إنتاج جميع أجزائه في مصنع 300، وهناك القاذف السداسي بنسبة 100% إنتاج محلي، كما أصبحت مصر تنتج أنواع من الذخيرة الثقيلة لأول مرة، مثل الذخيرة 155 مللي مدفعية وذخيرة 155 سابو للتدريب على العمليات.

التعاون مع دولة الإمارات

وأضاف مرسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وحسام حداد وجومانا ماهر: «زرت دولة الإمارات العربية المتحدة وحضرت معرضا دفاعيا وزرت شركات تنتج عربات مدرعة، وعرضت عليهم الصلب المدرع، لأن التكامل العربي ووقعنا اتفاقية تعاون مع مجمع الإمارات للشركات الدفاعية خلال الدورة الحالية من إيديكس 2021 للاستفادة من خبراته في التسويق وسلاسل الإمداد، وعندما يكون إمدادنا مشتركا فإننا سنحصل على أعلى مواصفات بأسعار أقل».

فرصة للباحثين

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن معرض «إيديكس 2021» يمنح فرصة للباحثين المصريين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات التسليح في العالم: «لو حبيت أخلي الباحثين يشوفوا الكلام ده، هيزوروا دول كتير، لكن هنا في إيديكس 376 شركة لعرض أحدث ما وصلت إليه الصناعات العسكرية لتغيير الأفكار البحثية والحصول على شركاء في الأبحاث العلمية، وهذه أمور لا تقدر بثمن، كما يجعل هذا المعرض، الضباط والمهندسين يقارنون بين منتجاتهم ومنتجات الآخرين».