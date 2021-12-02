وزير الإنتاج الحربي لعامل بـ«EDEX 2021»: أنتم الأبطال الحقيقيون للمعرض

استطلع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولاته التفقدية، بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2021، أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكّدًا أنَّ العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولين خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع.

وزير الإنتاج الحربي يشيد بالعمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض: جنود مجهولة

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي، بمشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمني رفيع المستوى مع تأكيد أكثر من 70 وفدًا دوليا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

400 شركة عالمية ودولية من 42 دولة تشارك في المعرض

وترأس الوفود الأجنبية المُشاركة في الحدث المهم، شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء وزراء الدفاع، أو الإنتاج الحربي، والقادة العسكريين، حيث استقبل «إيديكس 2021» نحو 30 ألف زائر في نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر في النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».