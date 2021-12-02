مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمنيا: السيسي أول رئيس يهتم بنا

قالت الدكتورة هبة أبو زيد، مدير وحدة ذوي الإعاقة بمحافظة المنيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بفئة ذوي الإعاقة، وشددت على أهمية دور المساجد والكنائس والمدارس في نشر الوعي الخاص بالتعامل الجيد والمناسب مع هذه الفئة، وحثت المجتمع على قبولهم والاندماج والانخراط معهم.

جاء ذلك خلال ندوة إعلامية بعنوان «فن التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس المدينة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

جهود غير مسبوقة من الدولة لرعاية وتمكين ذوي الإعاقة

وحذرت الدكتورة هناء عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية بالمنيا، خلال الندوة التي أدارها الإعلامي وليد الحيني، مدير مركز الإعلام، بحضور فاطمة الزهراء، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بمجلس المدينة، من التنمر ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم النفسي لهم، وحقهم في التمكين الاجتماعي والتواصل والتأهيل والرعاية وإتاحة الخدمات والدمج والوقاية والحماية من المخاطر، كما أشادت بجهود الدولة في تمكينهم وأوصت المجتمع بالاستجابة لهذه الجهود وتقديم المساعدة الممكنة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

دمج ذوي الهمم بالمدارس وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لرعايتهم

واستعرضت «عبد الحميد» قصص نجاح ملهمة لذوي الهمم، وشددت على تطبيق القانون رقم 252 الصادر في عام 2017، بدمج الطلاب ذوي الهمم بالمدارس مع توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لرعايتهم، وإلحاقهم بنوادي تحدي الإعاقة ومراكز الرعاية، وتثقيف المجتمع وتنمية الوعي بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وليد الحيني، مدير مركز الإعلام، على أهمية تحقيق الرعاية والحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، والقضاء على التنمر ضدهم، مثمنا دورهم الهام في المجتمع، ومؤكدا أن هناك نماذج من هذه الفئة حققت نجاحا مبهرا في مجالات عديدة، وقدمت للوطن الكثير من الإنجازات والخدمات.