وكيلا الصحة والإسكان بالشرقية يتفقدان مستشفى السعديين لتطوير الأقسام

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والسيد العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالشرقية، بالمرور على مستشفى السعديين المركزي.

وضع تصور لتطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي

وناقش وكيل وزارة الصحة في الشرقية وضع تصور على الطبيعة لتطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي، وقسم الحضانات، مع عمل التوسعات اللازمة لهما بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب أكبر عدد من المرضى، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم، وذلك في حضور لجنة من مديرية الصحة تضم مديري إدارات «التخطيط، والرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئولي أقسام الكلي، وأقسام الحضانات، ومكافحة العدوى»، ولجنة من مديرية الإسكان والمرافق تضم رئيس قطاع المشروعات، ورئيس قطاع التنفيذ"، والشركة المنفذة للأعمال.

نقل أقسام طبية للدور الأرضي تخفيفا عن المرضى

وقام وكيلا وزارة الصحة والإسكان بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة، وإدارة المستشفي، وتحديد الأولويات والاحتياجات اللازمة من أعمال التطوير، كما تفقدا الأقسام الطبية بالمستشفي، وقامت اللجنة برفع المساحات، ومناظرة الرسومات الهندسية، ووجه وكيل وزارة الصحة بنقل قسم الكلي الصناعي للدور الأرضي، ونقل الحضانات للدور الثالث، تخفيفا علي مرضي الغسيل الكلوي.

إجراء 5 جراحات لاستئصال أورام سرطانية للمرضى

كما اطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الأورام السرطانية الجديد، الذي يسع لعدد 31 سريرا، بجانب دعمه بالخدمات المكملة منها «أشعة فوق صوتية علي القلب «إيكو»، وعيادة تغذية، وعيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام، ووحدة علاج الألم، وصيدلية داخلي»، ويتم من خلاله تقديم خدمات العلاج الكيماوي والهرموني لمرضى الأورام، بجانب إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للأطباء والفرق الطبية بالقسم بعد قيامهم اليوم بإجراء 5 جراحات لاستئصال أورام سرطانية للمرضى، كما تفقد أيضاً الدورة التدريبية للفرق الطبية عن كيفية تطبيق معايير وسياسات الجودة بالخدمات الصحية، وذلك بقاعة التدريب الجديدة لأطباء الزمالة المصرية، التي تم تجهيزها لتدريب الأطباء والقوي البشرية، بسعة 35 متدربا، وبلغت تكلفة أعمال التطوير لقسم الأورام وقاعة التدريب 2.2 مليون.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الزيارة وأعمال التطوير التي ستتم بقسمي الكلى الصناعيين والحضانات خلال أيام، تأتي بعد اجتماع معالي محافظ الشرقية أول أمس مع مدير عام جمعية الأورمان ووكيل وزارة الصحة لبحث سبل التعاون بين المحافظة، والجمعية لدعم القطاع الصحي، والارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة، والاتفاق على بروتوكول التعاون لتطوير قسمي الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفى السعديين المركزي، شامل البنية التحتية والأجهزة الطبية وذلك على نفقة الجمعية، لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى.