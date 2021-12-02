شركات السياحة: ساعة إلكترونية لكل معتمر مدون بها جميع تفاصيل البرنامج

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هذا العام سيشهد منح كل معتمر مصري ساعة إلكترونية مدون بها برنامج العمرة وعناوين الإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن الحالة الصحية للمعتمر قبل السفر، لافتا إلى أن تلك الساعة ستسهم في تعريف المعتمرين ببرنامج العمرة المعتمد من وزارة السياحة والمسجل على البوابة الإلكترونية للعمرة، فضلا عن إنهاء مشكلة توهان المعتمرين عن فنادقهم وحل أي أزمة تواجههم بالمملكة العربية السعودية.

برنامج العمرة يتراوح بين 10 و15 يوم

وأضاف لـ«الوطن» أن مدة برنامج العمرة هذا العام ستتراوح ما بين 10 و15 يوما، لافتا إلى أن تسكين المعتمرين بالغرف الفندقية سيكون (فرديا -ثنائيا -ثلاثيا -رباعيا)، موضحا أن السعة الاستيعابية لوسائل النقل الداخلية بالسعودية ستكون بنسبة 100%، موضحا أنه لا يمكن حاليا تحديد سعر معين لأسعار برامج العمرة نظرا لعدم إعلان شركات الطيران أسعار تذاكر العمرة، فضلا عن عدم إعلان فنادق مكة المكرمة أو المدينة المنورة أسعار الإقامة بالفنادق حتى الآن.

إقرار الضوابط الأسبوع المقبل

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة الضوابط المنظمة للعمرة الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بعدها شركات السياحة في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة التي قد تستغرق نحو شهر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شركات السياحة في تسيير أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال النصف الأول من شهر يناير 2022 وذلك بعد توقف نحو عامين.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان الشركات ستبدأ إعلان تسويق برامج العمرة وتحديد أسعارها فور إقرار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للعمرة وتوثيق عقود وكالة العمرة بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الشركات التي لن توثق عقود وكالة العمرة لن يحق لها الإعلان عن تنظيم برامج عمرة، وفي حال أعلنت ستوقع عقوبات عليها تصل لإلغاء الترخيص.