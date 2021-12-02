حظر بيع التأشيرات وخطاب ضمان بـ100 ألف جنيه .. أبرز ضوابط عمرة 2021

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الملامح النهائية للضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام التى تم تقديمها للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاعتمادها خلال الأيام المقبلة، واشترطت على كل شركة راغبة في تنظيم برامج العمرة لهذا العام تقديم خطاب ضمان بقيمة 100 ألف جنيه فضلا عن شيك بنكى بقيمة تقترب من الـ 2 مليون جنيه، يتم تقديمه إلى غرفة شركات السياحة كضمانة لحقوق المعتمرين في حال حدوث أي مخالفة في تنظيم برامج العمرة.

عقوبات على بيع تأشيرات العمرة بين الشركات

وأضاف «الجندي» لـ«الوطن» إن الضوابط المنظمة للعمرة وضعت العديد من المحاذير التي تتوافق مع قانون البوابة الإلكترونية للعمرة منها توقيع عقوبات مدنية ومالية وجنائية علي الشركات التي ستقوم ببيع تأشيرات العمرة المخصصة لها إلي غيرها من الشركات، وذلك للقضاء على السوق السوداء ولحصول الجميع علي حقوقه، موضحا أن الضوابط ألغت التضامن بين الشركات السياحية في تنظيم برامج العمرة.

وثيقة تأمين للمعتمرين

وأشار «الجندي» إلى أن الضوابط اشترطت قيام شركات السياحة بالتأمين على المعتمر المصري ضد فيروس كورونا، موضحا أن غرفة شركات السياحة أبرمت تعاقدا مع إحدى شركات التأمين للقيام بالتأمين على كافة المسافرين للعمرة، لافتا إلى أن قيمة وثيقة التأمين التى سيدفعها كل معتمر تبلغ نحو 2500 جنيه وتشمل إجراء تحليل «pcr» كورونا قبل السفر للمملكة، فضلا عن تحليل «pcr» أخر أثناء تواجده بالسعودية وقبل عودته لمصر، فضلا عن تحمل رد كامل قيمة برنامج العمرة للمسافر حال أصيب قبل سفره للسعودية بفيروس كورونا، فضلا عن تحمل قيمة المرافق حال أصيب بكورونا بالسعودية وتم نقله لأحد المستشفيات هناك، إضافة إلى أن التأمين يشمل وجود 30 طبيبا تابعين لشركة التأمين سيتواجدون بمكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين المصريين، موضحا أن وثيقة التأمين تشمل أيضا تعويض المعتمر بمبلغ 120 دولار حال فقده لحقائبه بالمملكة أو بالمطار.