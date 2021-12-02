كيفية تقديم تظلمات لغير المقبولين بوحدات سكن لكل المصريين 2

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تقديم طلبات التظلمات لغير المقبولين بوحدات منخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي طرحت في أغسطس الماضي، والذي لا تنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، وذلك تيسيرا على المتقدمين لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم.

وأكدت مي، أنه لن يجري قبول تظلمات المتقدمين في وحدات سكن لكل المصريين 2، ممن لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، كيفية التقديم بعد فتح باب التظلمات، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كيفية تقديم تظلمات شقق الإسكان سكن لكل المصريين 2

سيتم إتاحة تقديم طلبات التظلم إلكترونياً على رابط

وبعد كتابة بيانات المتقدم عبر هذا الرابط، سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلمات الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو تأييد الرفض.

وجرى الانتهاء من فرز كل ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، وفق تصريحات مي عبدالحميد، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 19433 عميلا، وبلغ عدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط نحو 16897.

وبالنسبة لمن ينطبق عليهم الشروط المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) الخاص بالوحدات الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، والذين يزيد عددهم عن عدد الوحدات، فسيتم تحديد الأولويات على المشروعات المتقدمين عليها فور غلق باب التظلمات، ومن ثم سيتم البدء فى إرسال الملفات إلى الاستعلام الميداني – وذلك وفقاً لترتيب أولويات العملاء.

رابط الاستعلام عن نتيجة الفرز

ويمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، أو من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني:

https://cservices.shmff.gov.eg/complaint

حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على «نتائج الفرز» لمعرفة النتيجة، أو من خلال إرسال رسالة نصية يالرقم القومي إلى رقم «9311»، وذلك مقابل 3 جنيهات رسوم الخدمة.

وفى حالة الرغبة فى أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي.