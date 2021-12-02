تعد مدينة العبور، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلا في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال طرح عدد من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتقع مدينة العبور على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس»، ويحيط بالامتداد الجديد الطريق الإقليمي الجديد الرابط بين مدينتي العاشر والسادات، وتم تخطيطها على أعلى مستوى لتستوعب ما يزيد عن مليون نسمة، على مساحة 13.4 ألف فدان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور، وفقا لبيانات صحفية سابقة لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة.

كل ما تريد معرفته عن وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة العبور

- تم وجارٍ تنفيذ 26160 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين «منخفض الدخل» بمناطق الـ2600 فدان والحيين الـ13، الـ14.

- تمّ وجارٍ تنفيذ 3456 وحدة بسكن بديل العشوائيات.

- تم وجارٍ تنفيذ 1872 وحدة إسكان اجتماعي «ذات طابع حديث».

- تمّ وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة بسكن مصر.

- تمّ وجار الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس متنوعة ما بين تعليم أساسي وثانوي وتجريبي.

- تبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» داخل المدينة، نحو 26160 وحدات سكنية «1090 عمارة»، بأحياء «المجد - الكرامة - الحرية» بمنطقة الـ2600 فدان.

- تعتبر مدينة العبور منطقة جذب سكاني وصناعي للخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء.

- تقع مدينة العبور على بعد بضع دقائق من حي مصر الجديدة عند الكيلو 26 طريق «القاهرة - الإسماعيلية»، وعند الكيلو 10 طريق «القاهرة - بلبيس».

- تشهد مدينة العبور، كغيرها من المدن الجديدة، طرح وحدات سكنية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.