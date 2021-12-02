استغاثة من كارمن سليمان وزوجها بالمغرب بسبب إغلاق الخطوط الجوية

استغاثت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن والفنان مصطفى جاد، بالسفارة المصرية فى المغرب، بعد أن فشل في العودة للقاهرة، بسبب إغلاف الأجواء الجوية بين مصر والمغرب.

إغلاق الخطوط الجوية المغربية

ونشر جاد عبر استوري حساباته المختلفة بمواقع التواصل المختلفة قائلا: «أنا وكارمن مش عارفين نأخذ طيارة نرجع مصر، عشان المغرب قفلت الأجواء بعد وصولنا بيومين تقريبا، وجميع خدوط الطيران بتلغي رحلاتها، محتاج حد يتواصل معايا من السفارة المصرية في المغرب للضرورة القصوى.. شكرا»

مصطفى جاد: مش عارفين نرجع مصر

وكان الفنان مصطفى جاد وزوجته، سافرا إلى المملكة المغربية، من أجل الاستجمام وقضاء عطلتهما قبل العودة لاستكمال مشروعاتهما الفنية.

كانت اللجنة الوزارية المغربية، أعلنت الاثنين الماضي، تعليق كل الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوعين، لمواجهة «التفشي السريع للمتحورة الجديدة» لفيروس كورونا «أوميكرون».

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان، طرحت أغنية جديدة بعنوان «لمعلوماتك»، من ألحان زوجها مصطفى جاد، ومن كلمات أحمد سرور، وتوزيع جلال حمداوى.

وقد طرح الملحن والمطرب مصطفى جاد أولى أغانيه التي تحمل مزيجًا بين موسيقى الـPop والـ EDM، وهي من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد وتوزيع موسيقي MAZ، أما الميكس والماستورينج فلـ MAZ &LATINO

وعن أغنية «إنتي بتاعتي»، قال مصطفى جاد في بيان: أردت من خلال هذه الأغنية أن أنشر الفرح بين الناس وأدعو من خلالها إلى الحب والتعبير عن المشاعر دون أي مبالاة بالآخرين.

وتابع: بعض أفكار الأغنية استوحيتها من كلمات عفوية يتداولها الناس في الشارع المصريّ ما جعلها بسيطة وقريبة من الناس.