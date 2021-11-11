سر غياب كارمن سليمان عن مهرجان الموسيقى اليوم.. ياما في الجراب يا حاوي

تستمر، اليوم الخميس، فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدارة الأوبرا المصرية، والمستمر إلى 15 نوفمبر الجاري، إذ يتضمن برنامج اليوم، الفقرات الغنائية لعدد من المطربين، وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر، بقيادة المايسترو محمد الموجي، والفنان محمد محسن، والمطربة كنزي.

وكان من المقرر تواجد الفنانة كارمن سليمان، ضمن برنامج اليوم الخميس، من مهرجان الموسيقى العربية، إلا أن غيابها أثار التساؤلات بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الغياب.

سر غياب كارمن سليمان عن مهرجان الموسيقى العربية

وأوضح حازم زيدان مدير أعمال المطربة كارمن سليمان، أسباب غياب كارمن سليمان، عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، خاصة أنها كان من المفترض أن تشارك به اليوم الخميس، قائلا إنها اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بالتحضير لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأضاف «زيدان» في حديثه مع «الوطن»، أن المطربة كارمن سليمان، تشارك في العرض المسرحي من بطولة يحيى الفخراني، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو ما تعارض مع توقيت حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وتشارك كارمن سليمان، في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وعدد من نجوم الفن من بينهم الفنانين إياد نصار ومحمد الشرنوبي وشريف الدسوقي، من إخراج مجدي الهواري، وعُرضت لأول مرة على مسرح مكتبة الإسكندرية.

النسخة 30 من مهرجان الموسيقى العربية

وانطلق مهرجان الموسيقى العربية، في النسخة 30 منه بدار الأوبرا المصرية في الأسبوع الماضي، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومديرة المهرجان جيهان مرسي، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، إذ أهُديت الدورة الحالية إلى الراحلين الموسيقيين جمال سلامة وعبده داغر، تقديرًا لتاريخهما الفني.

ونفدت تذاكر حفل الفنان هاني شاكر، بمهرجان الموسيقى العربية اليوم الخميس، والذي له تاريخ طويل في حفلات المهرجان كل عام، ويقدم فيه عدد من أغانيه المتنوعة والمحبوبة.