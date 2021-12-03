اعرف المناطق الأكثر برودة في شهر ديسمبر.. والأرصاد تحذر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليا عن تنبؤها بحالة الطقس خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بنفس الشهر خلال الـ 5 أعوام الماضية، إذ توقعت تشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، فدائما ما تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام، كما تشير خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، المناطق الأكثر برودة خلال الفترة القادمة وفق بيان الأرصاد.

تفاصيل حالة الطقس خلال ديسمبر والمناطق الأكثر برودة

وأشار خبراء الأرصاد إلى امتداد منخفض السودان الموسمي خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري ليؤثر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على مختلف الأنحاء، خاصة درجات الحرارة الصغرى أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر ليكون الطقس باردا ليلا، كما تزيد معدلات سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أيضا أن تكون معدلات سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال ديسمبر هذا العام، بالمقارنة بما تم تسجيله خلال الـ 5 أعوام الماضية، تكون كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة في ديسمبر

من المتوقع أن تسجل مرسى مطروح 21 للعظمى، بينما سجلت العام الماضي 23 درجة.

ومن المتوقع أن تسجل الإسكندرية 22 درجة للعظمى، فيما سجلت الأعوام الماضية بين 22 و25.

القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 23 درجة للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الماضية بين 23 و27 درجة.

من المتوقع أن تسجل شرم الشيخ نحو 26 للعظمى، بينما تراوحت خلال الأعوام الـ 5 الماضية بين 23 و28 درجة.

الأقصر من المتوقع أن تسجل 26 للعظمى، بينما تراوحت خلال الـ 5 أعوام الماضية بين 25 و28 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، و متابعة النشرات اليومية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الفترة القادمة، خاصة في فترات حالات عدم الاستقرار.