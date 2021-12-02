حالة الطقس غدا الخميس.. لطيف نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 22

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس باردا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، في البيان الصادر، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة وجود نشاط للرياح.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 21 - 14

وادي النطرون 21 - 14

طنطا 22 - 14

شبين الكوم 22 - 14

دمنهور 21 - 14

بلطيم 21 - 14

مطروح 21- 13

السلوم 21- 13

سيوة 20- 12

بورسعيد 22 - 16

دمياط 21 - 15

الزقازيق 22 - 14

المنصورة 22- 14

الإسماعيلية 22- 14

السويس 22 - 14

العريش 23- 14

رفح 22- 15

رأس سدر 23- 15

نخل 19- 11

نويبع 24 - 15

طابا 20 - 15

كاترين 22- 11

الطور 24 - 15

شرم الشيخ 25 - 15

الغردقة 24- 15

مرسى علم 25- 16

الفيوم 22- 13

بني سويف 22 - 12

المنيا 23- 12

أسيوط 23- 10

سوهاج 23 - 11

قنا 24 - 12

الأقصر 25 - 12

أسوان 26 - 13

إدفو 27- 13

أبو سمبل 26 - 12

الوادي الجديد 25 - 13

شلاتين 30 - 18

أبو رماد 30 - 18

حلايب 27 - 18

رأس حدربة 27 - 18.