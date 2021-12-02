تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موقع إلكتروني دون ترخيص لبث الأعمال الفنية للجمهور نظير الحصول على مبالغ مالية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ولاسيما في مجالات البرمجيات والبث الفضائي.

بث أعمال فنية دون الحصول على ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بإدارة موقع إلكتروني ومجموعة من الصفحات والقنوات، يقوم من خلالها بعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة التي لا زالت بدور العرض السينمائي والمملوكة لشركات إنتاج مصرية وعالمية نظير أجر مادي للمشتركين معه متخذًا محل إقامته مقرًا لإدارة ذلك الموقع، دون الحصول على موافقات أصحاب حقوق الملكية لهذه المصنفات السمعية والبصرية.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات استهدف المقر المشار إليه، وأمكن ضبط مدير الموقع، وبتفتيش المقر في حضوره ضُبط شاشة مرتبطة بالإنترنت مفتوحة على الموقع المشار إليه، هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل، تُشير إلى ارتكاب ذلك النشاط - إدارة عدد 116 «سيرفر، حساب برنامج»، وعدد كبير من الرسائل التي تفيد تحويل مبالغ مالية على محفظته الإلكترونية، محادثات على الجروب الخاص بالموقع المشار إليه.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه مدير الموقع الإلكترونى، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.