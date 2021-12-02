ضبط شخص يروج لعملات افتراضية على الإنترنت مقابل عمولة بالإسكندرية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية على مواقع الإنترنت مقابل عمولة.

ترويج وبيع عملات افتراضية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، وقيامه بالوساطة لبيع هذه العملات بين مرتادي الشبكة، حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابيه بأحد البنوك، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

1.8 مليون جنيه حجم التعاملات خلال عامين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.