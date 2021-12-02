ضبط سيدة تدير ورشة لإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بالمنوفية

أسفرت جهود وزارة الداخلية بمحافظة المنوفية، عن ضبط سيدة تدير ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

سيدة تتاجر في الأسلحة النارية بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام سيدة لها معلومات جنائية، وصاحبة محل أسلحة صوت، ومقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص.

ضبط 16 طبنجة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها (16 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام - 4 خزائن - 5 طبنجات مُحدث صوت- 300 طلقة صوت – أدوات وأجزاء التصنيع - مبلغ مالي – هاتف محمول) .

وبمواجهة السيدة أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.