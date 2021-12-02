العثور على جثة سيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي في بني سويف

عثر أهالي قرية «صفط الخرسا» التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة سيدة ملقاة على حافة مصرف زراعي، نطاق مركز الفشن جنوب بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بالعثور على جثة سيدة بجوار مصرف زراعي

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي على طريق قريتي صفط الخرسا ودلهانس نطاق مركز شرطة الفشن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة، تدعى «ملك.ج.ر» في العقد الثالث من العمر وجاري كشف ملابسات وظروف الوفاة لبيان ما بها من إصابات ووجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة.

وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث، جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.

إصابة إثنين في حادث مروري ببني سويف

وفي سياق آخر، أصيب اثنان في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام مستشفى الرواد بحي الأزهري بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المصابين هما: محمود أحمد محمد محمد، 18 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح و كدمات، وأحمد السيد علي، 41 سنة، بني سويف، مصاب كسر مضاعف بالساق اليسرى.