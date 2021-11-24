حماية المستهلك: جزء من عروض الـ«بلاك فرايداي» وهمية.. بلغوا عنها

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جزءًا من العروض الموجودة في الجمعة البيضاء، أو ما يعرف بـ«البلاك فرايداي» عروض وهمية، وتوجد مخالفة صريحة معروفة لدى العاملين في الجهاز اسمها «سلوك خادع أو مضلل للمستهلك»، وهي جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك عقوبة شديدة تصل إلى مليوني جنيه.

الجهاز يقتحم المشاكل واحدة تلو الأخرى

وأضاف «حسام الدين» في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الأربعاء، أن قانون حماية المستهلك الجديد ما زال شابًا وحديثًا، وجمع الكثير من الممارسات التجارية الموجودة في العديد من دول العالم، ولكن آليات تطبيقه تحتاج إلى وقت من الممارسة ولذلك فإن المستهلك ليس على وعي بكل مواد القانون، ولكنهم في الجهاز يقتحمون المشاكل مشكلة وراء الأخرى.

من يثبت واقعة العروض الوهمية؟

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العميل أو المستهلك ليس من دوره إثبات أن العروض وهمية، ولكن دوره أن يقدم شكوى بأن هذه السلعة سعرها مضلل وتخفيض وهمي، وهذا يعاقب عليه القانون بغرامة قدرها مليوني جنيه، موضحًا أنه حتى الموسم السابق من التخفيضات كانت المخالفات تُعامل وفقًا للقانون 100، وكانت العقوبة فيه غرامة لا تتعدى الـ100 جنيه، ولكن اعتبارًا من الموسم السابق بدأ تطبيق القانون الجديد.

وأشار إلى أنه جرى توقيع العقوبة الجديدة على الكثير من المخالفين خلال الموسم السابق، موضحًا أن الحد الأقصى للعقوبة 2 مليون جنيه، ولكن تقدير العقوبة يعود إلى القاضي، وتوجد 3 مخالفات طُبق عليها الحد الأقصى للعقوبة كانت لسلاسل تجارية كبيرة.