حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية في «البلاك فرايدي»

أعلن جهاز حماية المستهلك، في منشور له عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه عروض «البلاك فرايداي» أو ما يطلق عليها الجمعة السوداء تبدأ اليوم، حيث تقوم المحال التجارية بعمل تخفيضات لمدة يوم أو يومين ابتداء من اليوم، وهو موعد سنوي للمحال حيث يحل موعد «البلاك فرايداي» سنويا، يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تستعد كبرى المولات والمتاجر في تقديم عروض تنافسية للمواطنين بنسب تفوق عن العروض المبرمة طوال العام.

أرقام جهاز حماية المستهلك في حالة تقديم شكوي

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أنه في حالة وجود أي شكاوى من المواطنين عليهم التواصل مع الجهاز عن طريق عدة أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين، ومنها الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة «واتس آب» 01281661880 أو من خلال «واتس آب» على الرقم 01577779999، أو من خلال رقم «واتس آب» للمحافظات 01030000600، كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وأضاف الجهاز، أن المحال المشاركة في «البلاك فرايداي» يجب الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها وأن لا تكون تخفيضات وهمية، فإنه يلزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يعلن عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أن جميع المحال تلتزم بالتخفيضات التي تعلن عنها وما يخالف ذلك سوف يتعرض للضبطية القضائية، مشددا على التجار تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، حيث تتيح تلك السياسة للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت على حالتها الأصلية خلال فترة 14 يوما، فضلا عن أن القانون يمنع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.