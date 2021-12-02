تطعيم طلاب 8 مدارس في دمياط بلقاح فيروس كورونا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل التي أطلقتها مديرية الصحة في أولى أيام خطة تطعيم طلاب المدارس بالفئة العمرية من سن 15 حتى 18 عاما بلقاح فيروس كورونا.

استهدفت القوافل 8 مدارس بالإدارات التعليمية

حيث استهدفت قوافل اليوم 8 مدارس بالإدارات التعليمية «دمياط، كفر سعد، دمياط الجديدة، الروضة، الزرقا، السرو، كفر البطيخ، فارسكور»، وهم «مدرسة كفر سعد الثانوية، مدرسة اللوزي الثانوية للبنات بدمياط، مدرسة دمياط الجديدة المتميزة، مدرسة الرحامنة الثانوية بالروضة، مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات بالزرقا، مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات بالسرو، مدرسة كفر البطيخ الثانوية ومدرسة الزخرفة الثانوية بنات بفارسكور».

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التطعيم

وأكدت محافظ دمياط، ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال التطعيم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مؤكدة أيضاً على توسيع دائرة التطعيم داخل المدارس تزامنًا مع القوافل التي تم إطلاقها لتطعيم المواطنين، للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين لتحقيق رؤية الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، خلال الفترة من 19 ديسمبر 2021 ولمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال «عبدالغفار» إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال ب7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».