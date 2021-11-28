عنان: تكلفة دعم أفريقيا وأمريكا الجنوبية باللقاحات أقل من غلق مطارات أوروبا لأسبوع

توقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون دول قارة أفريقيا هي الأكثر إنتاجا للمتحورات بسبب ضعف نسب التلقيح فيها، مشيرًا إلى أن دعم قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية باللقاحات سيكلف العالم 25 مليار يورو، وهو مبلغ ليس مكلفا مقارنة بتكلفة غلق المطارات لمدة أسبوع في أمريكا وأوروبا، لافتًا إلى أن الفيروس كلما تحور إلى نسخة أشرس، كلما قلّ انتشاره وبقاؤه.

وأضاف عنان خلال تصريحات عبر تطبيق ZOOM، ببرنامج «اليوم»، على قناة DMC، أن الفيروسات تتحور باستمرار، لكن إذا نتج عنها تغيير الشكل الخارجي للفيروس، يجب دراسة حجم هذا التغيير، لأن هذا أمر مقلق، وتصنفه منظمة الصحة العالمية كمتغير مثير للقلق.

3 أمور تثير القلق في بداية انتشار المتحورات

وأوضح: «نقيس حجم التغيير وقدرته على زيادة انتشاره أو أكثر هروبا من اللقاح أو أكثر ارتباطا بخلايا الجهاز التنفسي، وهذه الأمور الثلاثة أكثر ما يخيف فيما يتعلق بالمتحورات في بداية انتشارها».

معدل انتشار أوميكرون قد يفوق دلتا بالضعف

وتابع، أنه بقياس حجم التغيير في متحور كورونا الجديد «أوميكرون» أمكن القول إن المتغير الجديد قد ينتشر بمعدل يبلغ الضعف لانتشار دلتا، كما أن ارتباطه بالجهاز التنافسي قد يكون أقوى من دلتا، موضحًا: «أغلب الظن أن أكثر ما سيتأثر هو الحماية من الأعراض الخفيفة، والتي ستقل، كما أن فعالية الأجسام المضادة الجاهزة ستقل فاعليتها في مواجهة المتحور الجديد».

مخاوف إعادة برمجة تكنولوجيا مضادات الأجسام الجاهزة واللقاحات

ولفت، إلى أن النتائج سالفة الذكر تستند إلى القياس لا الدراسات، لكن يمكن التوصل إلى بعض النتائج في هذا الخصوص، بعد أسبوعين من ظهور المتغير، لحساب معدل الفترة الزمنية التي دخل فيها المرضى المستشفى لتلقي العلاج، وبعدها بـ4 أسابيع لمعرفة معدل الوفيات، مشيرًا إلى أن مضادات الأجسام الجاهزة إذا قلّت على المرضى، فإن هناك علامات استفهام كبيرة ستظهر بشأن إعادة برمجة كل التكنولوجيا التي جرى استخدامها في تصنيع هذه المضادات واللقاحات.

وواصل: «إذا اضطر العالم إلى تصنيع نسخ أخرى من اللقاحات، فإننا لن نقوم بإعادة عمليات التصنيع من البداية، لكن نحتاج ما بين 100 إلى 150 يوم لإنتاج نسخة جديدة».