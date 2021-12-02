جني أرباح يقود مؤشرات البورصة للتراجع.. والسوقي يخسر 2.8 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على انخفاض نسبته 0.89%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11318.35 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.28%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2157.56 نقطة، بينما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3136.69 نقطة مرتفع بنسبة 0.38%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.57%

وارتفع مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.57%، ليغلق الجلسة عند 2017.68 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 422.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45.902 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 49 سهماً، فيما انخفض 90 سهما فقط، واستقر 51 سهمًا دون تغيير.

عمليات جني أرباح تسيطر على التداولات

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح، وفشل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند 11400 نقطة ليتحول هذا المستوى إلى مستوى دعم رئيسي، ويستهدف المؤشر مستوى الدعم الثاني عند 11200 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد أغلق على تراجع طفيف، مع الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي شهدت أداء إيجابي في بداية التداولات، واستقرار المؤشر أعلى مستوى 2160 نقطة يؤهله لاختبار مستوى المقاومة 2200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى 2160 يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والمصريين للشراء بصافي 107.3 مليون جنيه للمصريين، و3.3 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 110.7 مليون جنيه.

واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 721.696 مليار جنيه، بخسائر 2.8 مليار جنيه.