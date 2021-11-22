شعبة مواد البناء توضح طرق حماية أسقف المنازل من تسريبات مياه الأمطار

تؤدى مياه الأمطار إلى تأكل الأسمنت والحديد فى أسقف المنازل، ومع عدم الصيانة الدورية تتسرب المياه إلى الخرسانة بشكل مباشر ومع الوقت تتحول من الحالة الصلبة إلى الهشة التي تنتهى بانهيارها، ومن ثم انهيار السقف بالكامل، إذ لم تعالج التسريبات بشكل سريع وخاصة مع تزامن موسم سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهوية.

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن» إن 70% من أسطح العمارات السكنية في مصر تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام بصيانتها الدورية، ما ينتج عنه تشققات وانهيارات في الطبقات الخرسانية، مشيرا إلى أن عدم تركيب فواصل التمدد والانكمشات من أهم الأخطاء الشائعة في الأعمال الخرسانية، والتي ينتج عنها التجعمات المائية وعدم تساوى الأسطح الخرسانية ومن ثم تراكم المياه.

نصائح شعبة مواد البناء لحماية الأسقف من المياه

ونصح «الزيني»، المواطنين بضرورة اختيار المادة العازلة المناسبة وتغطية السطح بها، ووتركها تجف لمدة 24 ساعة حتى يمتصها السطح، ثم توضع الطبقة الثانية لعزل السقف تماما من التسريبات المائية، لافتا إلى أن مادة «الإيبوكسي» من أهم المواد التي تستخدم من عزل الأسقف الخرسانية عن المياه، وأنها أصبحت من أكثر المواد استخدما بدلا من مادة «الزفت» التي كانت توضع على الأسقف والأرضيات قديما.

أشهر مواد عزل الأسقف عن مياه الأمطار

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن مواد عزل الأسقف عن مياه الأمطار تتنوع بين «العزل الأسمنتي، العزل السائل، العزل من خلال طلاء البيتومين، غشاء البيتومين، الزجاج المائي، مادة السيكا، والأسمنت والطوب الصخري»، مؤكدا أن عزل وحماية أسقف المنازل من شأنها الحفاظ على المبنى بالكامل من المخاطر التى قد تنتج عن تسريبات المياه وتنتهى بالانهيار في نهاية الأمر.