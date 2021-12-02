ضبط تشكيل عصابي بالإسماعيلية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، بنطاق محافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وكان ذلك بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني الأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزي، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديرية أمن الإسماعيلية.

تقنين الإجراءات وضبط التشكيل العصابي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالي و6 هواتف محمول وسيارة وسلاح أبيض و2 ميزان حساس.

كما ضبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- وبحوزته كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,400,000 مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.