الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة التحصيل

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يلقى اهتماما كبيرا لدى شريحة عريضة من المواطنين، لدفعها منعا لتوقيع الغرامات التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات، في حال الامتناع عن التحصيل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وفقًا للشركة المصرية للاتصالات، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية لاتي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ووفقا للشركة المصرية للاتصالات، فإن المواطن يستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخطوات الأتية:

- للحصول على استعلام فاتورة التليفون الأرضي في البداية يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- في الخطوة التالية يتم كتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

- كما يتم النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- والتالي يتم الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة.

- وتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- وأخيرا يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».

كيفية تحصيل فاتورة التليفون الأرضي

ونوهت الشركة في وقت سابق عن طريقة تحصيل الفاتورة، فيتم وفقًا لاتفاق مسبق من قِبل المتعاقد، إذ يختار العميل نظام السداد سواء كان شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we، وتصدر الفاتورة بهذا النظام في الخامس عشر من كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر الذي يليه، وحال عدم السداد باليوم الخامس تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

وأخيرا نظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.