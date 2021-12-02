الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في مشروع 306 بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، عن فتح باب التقديم لعدد 14 كشكا في منطقة حي شرق المنصورة وحي غرب المنصورة، بمشروع 306 الحالي، بداية من الأول من ديسمبر 2021، وذلك عبر صفحتها الرسمية بـ «فيس بوك».

المستندات المطلوبة للتقديم في مشروع 306

1- صورة من بطاقة الرقم القومي، وأن يكون من أبناء محافظة الدقهلية.

2- صورة من قسيمة الزواج.

3- بحث اجتماعي من حيث عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والسكن.

4- شهادة سلبية من السجل التجاري بعدم وجود نشاط تجاري (الزوج - الزوجة).

5- شهادة سلبية من الضرائب العقارية بعدم امتلاك المنزل أو عقار (الزوج - الزوجة).

6- شهادة سلبية من الجمعية الزراعية بعدم امتلاك أو حيازة أرض زراعية (الزوج – الزوجة).

7- صورة من المؤهل الدراسي للمتقدم.

8- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم وتكون حديثة.

9- خطاب من الوحدة المحلية التابع لها بعدم الاستفادة من أي دعم من الدولة سواء بالحصول على منفذ بيع أو كشك أو وحدة سكنية.

10- طابع شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

11- شهادة من الهيئة العامة للتعاونيات بعدم حصوله على وحدة سكنية مدعمة من الدولة (الزوج - الزوجة)، وتقوم المحافظة بهذا الإجراء.

12- برينت تأمين من هيئة التأمينات والمعاشات (الزوج - الزوجة).

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمشروع 306

1- أن يكون من أبناء محافظة الدقهلية ومقيم مدينة المنصورة (حي شرق - حي غرب).

2- ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة للمتقدم، ويعول أسرة.

3- ألا يكون له دخل ثابت من القطاع الحكومي أو العام أو القطاع الخاص، لـ (زوج - زوجة).

4- ألا يكون له حيازة زراعية (زوج - زوجة).

5- ألا يكون صاحب منشأة تجارية أو حاصل على سجل تجاري (زوج - زوجة).

6- ألا يكون قد سبق له أو لأولاده القصر الحصول على أي دعم من الدولة سواء بالحصول على منفذ بيع أو كشك أو وحدة سكنية.