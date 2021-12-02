«صرف الإسكندرية»: كمية مياه الأمطار السبت الماضي كانت أكبر من قدرتنا

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه بعد إرسال هيئة الأرصاد الجوية بيانا يفيد بوجود حالة من الطقس السيئ ستشهدها المحافظة، فقامت الهيئة بالدفع بكافة أجهزتها التنفيذية من أجل سحب المياه من الطرقات تمهيدا للموجة قبلها بـ3 أيام، «كميات المياه كانت غير مسبوقة، واستمر رفع المياه مدة 7 أيام».

نافع: طاقة الشبكة لا تزيد في استيعابها عن 2 مليون متر مكعب يوميا

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه وفي يوم الجمعة الماضي هطلت على المحافظة 71 ملم متر مكعب في اليوم، وفي يوم السبت هطل 280 ملم مكعب، أي ما يعادل 20 مليون متر مكعب، في حين أن طاقة الشبكة لا تزيد في استيعابها عن 2 مليون متر مكعب يوميا.

نافع: عملنا بكل طاقتنا وكمية المياه كانت أكبر من قدرتنا بأضعاف

وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت على أهبة الاستعداد وبين المواطنين في الشوارع من أجل رفع المياه من الطرق وإعادة الحياة إلى المحافظة، «عملنا بكل طاقتنا وكمية المياه كانت أكبر من قدرتنا بأضعاف».

وتابع: «كنا فيما قبل بنسحب المياه دي ونرميها في البحر، ولكن دلوقتي بنسحب المياه وبيتم معالجتها ومن ثم بيتم توجيهها على مشروع الضبعة الجديد اللي بيضم 7.5 مليون متر مكعب».