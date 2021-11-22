أخبار إسكندرية.. عودة الحياة لطبيعتها بعد الغرق بـ4 ملايين متر مكعب

برزت آخر أخبار إسكندرية في السيطرة على تراكم المياه خلال ثالث أيام نوة المكنسة الفعلية التي بدأت بقوتها في فجر يوم السبت الماضي، حيث تعرضت الإسكندرية لأمطار بـ4 ملايين متر مكعب بحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية، فيما تم مساء رفع تجمعات مياه الأمطار من 13 نقطة ساخنة لتعود الحياة بشكل طبيعي إلى المدينة الساحلية بعد يوم عصيب عاشه أبناؤها، انتهى بانهيار سلالم عقار بالإسكندرية وإخلائه من السكان.

أخبار إسكندرية.. أمطار غزيرة وشلل مروري

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

الأمطار أكثر من استيعاب شبكات الصرف

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن كميات الأمطار التي تتعرض لها المحافظة تضاعفت عما كان عليه الوضع في الأعوام الماضي بسبب التغيرات المناخية: «شبكات الصرف في المحافظة تستوعب 1.9 مليون متر مكعب، لكن إذا كانت الأمطار بـ4 ملايين متر مكعب فإن المياه المتبقية ستكون على سطح الأرض».

صرف الإسكندرية: رفع تجمعات مياه الأمطار من 13 نقطة ساخنة

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على قيامهم برفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية منذ صباح اليوم، من 13 نقطة ساخنة أي 13 منطقة شهدت مشاكل عدة من خلال تراكم المياه وشلل الحركة المرورية.

وتمثلت تلك المناطق في: «كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، ميدان سموحة، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، أمام مدرسة الفرانسيسكان وبداخلها، شارع الإقبال، السيوف أديب معقد، خالد بن الوليد، الترام بين كليوباترا وسبورتنج، كوبري كليوباترا»

انهيار سلالم عقار بالإسكندرية

تسبب هطول الأمطار الغزيرة على أنحاء الإسكندرية في انهيار سلم العقار الكائن في 6 شارع العطارين سوق الفراخ، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، فيما تم السيطرة على الموقف وإنقاذ جموع السكان باستخدام السلالم الهيدروليكية عبر الحماية المدنية دون حدوث إصابات لأحد أو خسائر في المنقولات.

كما تم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات وانتقلت سحر شعبان رئيس حي غرب إلى مكان البلاغ لمعاينة العقار وتم وضع الحواجز الحديدية وتسهيل حركة الشارع وتحرر محضر بالواقعة واخطر رئيس نيابة العطارين لتولى التحقيق.