أحمد فايق يشكر «الوطن» على تقرير الطالب الذي يحمل صديقه يوميا للجامعة

وجّه الإعلامي أحمد فايق، الشكر إلى جريدة الوطن، لنشرها تقريرًا عن طالب يحمل زميله الكفيف إلى الجامعة يوميًا، فقال: «تحية شديدة لزملائنا في الوطن، وياريت نشكر زميلنا أحمد الأمير، في الوطن، اللي طلع المشهد الجميل ده، وتسلم دراعك وكتفك يا أستاذ علي، اللي شال زميله».

طالب يحمل زميله يوميًا

من ناحيته قال علي محمد علي أبوشوشة، الطالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن حمله لزميله من ذوي الهمم يأتي لوجه الله، مطالبًا الجميع بأن يتعلم ذلك ويبذل الجهد دون انتظار العطاء.

وأوضح «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أنه يدرس بالفرقة الثانية في كلية أصول الدين بجامعة طنطا، بينما يدرس صديقه بالفرقة الأولى، ولاحظ وجوده وإحضار والده له من المحلة بشكل دائم.

وأضاف: «حبيت أساعد والد الطالب وهو مش قريبي ولا ابن عمي أنا محافظ تانية أصلا، أنا من كفر الدوار من محافظة البحيرة، يعني محافظة تانية خالص، أنا بس شيلته بنية ان ربنا يكرمني ويرزقني بخير كبير من وراء الأخ ده».

واستطرد: «اللي بيعمل لوجه الله مش بيدور بقى يطلع 5 ولا 10 أدوار، أنا عزيز عليا إني أعمل لوجه الله أولا، وأنا بخدم ديني أولا ثم أخدم وطني، وربنا يوفق ويقدم اللي في خير وثوابها عند ربنا وهذا من فضل ربي».

الوطن تنشر تقريرًا عن طالب يحمل زميله

ونشرت «الوطن» خلال الساعات الماضية، تقريرًا عن طالب يحمل زميله يوميًا إلى الجامعة، كونه كفيفًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد يلخص كل معاني الإنسانية والصداقة بين الطلاب في جامعة الأزهر.

ورأى الطالب أحمد، الجهد الذي يبذله والد الشاب الكفيف في حمله يوميًا إلى الجامعة، ما جعله يتطوع للقيام بهذه المهمة تخفيفًا على الرجل الكبير.