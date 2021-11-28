انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة طنطا

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب، في كليات الجامعة بمجمع سبرباي.

رئيس جامعة طنطا يشيد بالإقبال على الانتخابات

وخلال الجولة، أشاد الدكتور محمود ذكي بالإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن الجامعة استعدت بتنفيذ خطة متكاملة لضمان إجراء العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، حيث تم توفير صناديق زجاجية لكل كلية وحث الطلاب على المشاركة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أوضح رئيس الجامعة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الانتخابات الطلابية لهذا العام 2021/2020 بلغ 859 طالبًا وطالبة من بينهم 478 طالبا و381 طالبه.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، ومنع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة.

الفرز والنتيجة

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، إنه سيتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غداً الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 من نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.