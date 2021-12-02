طبيب بجامعة كارديف: جرعة لقاح كورونا التعزيزية تزيد المناعة المجتمعية

قال الدكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في العلاج المناعي في كلية الطب بجامعة كارديف البريطانية، إن الدول التي تستطيع تلقيح مواطنيها بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يجب عليها أن تفعل ذلك، مشددًا على أن الجرعة الثالثة ترفع من كفاءة الأجسام المضادة، وتزيد من كفاءة الجهاز المناعي على التصدي للفيروس، وهذا بالمجمل يزيد من المناعة المجتمعية، ويقلل من فرص ظهور متحورات وسلالات قد تكون شرسة ومقاومة لأي لقاحات في المستقبل.

الاتجاه للجرعة الثالثة في بريطانيا

وأضاف «علي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، مساء الخميس، أن هذه الخطوة ضرورية ولكن هذا يعتمد على توافر اللقاحات في الدولة، وبريطانيا حاليًا في موضع متقدم في مسألة التطعيمات التي قاربت على نسبة 80%، وبالتالي لديها الخيار في أن تخطو تجاه هذه الجرعة المعززة، وبعض الدول حتى الآن هناك تردد بين المواطنين في مسألة الحصول على اللقاحات في الجرعتين الأولى والثانية، ويجب أن تكون هناك حملات قومية مكثفة لإظهار فوائد اللقاحات ومكافحة ومجابهة أي معلومات مغلوطة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع الطبيب والباحث في العلاج المناعي في كلية الطب بجامعة كارديف البريطانية، أنه من المبكر والسابق لأوانه الحديث عن احتمالية أن تكون سلالة أوميكرون ستشكل نصف الإصابات التي ستظهر في الشهور المقبلة، كما توقعت المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشددًا على أن هذه الاحتمالية قائمة وموجودة، ولكن من المبكر الحكم عليها.

المتحور الجديد يحتوي على ضعف الطفرات

وأوضح أن السلالة الجديدة «أوميكرون» تحتوي على ضعف طفرات السلالة دلتا، وهذا ما دفع العلماء والباحثين أن يتخوفوا منها، ولكن الأمر يحتاج نحو 4 أسابيع لمعرفة الأعراض السريرية وشدتها، ومقاومتها للقاحات، وهي سلالة مثيرة للقلق ولكن لا داع للهلع، والسلطات الوطنية عليها التسريع من وتيرة اللقاحات في الفترة المقبلة، وعلى المواطنين تجنب التجمعات الكبيرة التي قد تنتشر فيها الأمراض، وأن يحصل المواطنون في فصل الشتاء على لقاح الأنفلونزا.