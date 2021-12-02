باحث في أوكسفورد: لقاح هجين جديد ضد طفرات كورونا.. والتحورات لن تنتهي

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث في جامعة أوكسفورد، إنَّ المثير للاهتمام في سلالة «أوميكرون» أنها جمعت طفرات من كل السلالات الموجودة المثيرة للاهتمام والقلق وهي «ألفا» و«بيتا» و«جاما» و«دلتا»، مؤكدا أن ظهور متحور جديد غير مفاجئ، فهو أمر متوقع، كما أن «أوميكرون» لن يكون المتحور الأخير.

توجه لإنتاج لقاح هجين يجمع كل السلالات

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّ هناك بالفعل توجه في الفترة الأخيرة بإيجاد لقاح هجين يجمع كل هذه السلالات، بحيث تكون كفاءته متساوية تقريبا ضد كل السلالات، وألا يكون هناك انخفاضا أو تراوحا بين إجابته مع سلالة دون الأخرى.

وأفاد بأن أكثر سلالات كورونا هروبًا من اللقاحات «بيتا»، بينما انخفاض الفعالية لسلالة «دلتا» لا يتجاوز من 10 إلى 15% في كل اللقاحات التي نشرت دراستها، سواء لقاحات أسترازينيكا أو فايزر أو موديرنا أو جونسون، منوها إلى أنه حدثت 3000 آلاف طفرة في الفيروس منهم فقط 9 سلالات مثيرة للاهتمام و5 سلالات مثيرة للقلق آخرها «أوميكرون».

تطوير اللقاحات مرتبط بوجود المتطوعين

وأشار إلى أن كل الشركات بدأت إنتاج اللقاح بالجودة المعملية التي يمكن تجربتها على الحيوانات، كما أن الشركات لديها طريقة إنتاج اللقاح، سواء باستخدام ناقل الفيروسي أو استخدام الـ NRA أو إضعاف الفيروس، لافتا إلى أن تطوير اللقاحات مرتبط بوجود المتطوعين.

وعن الدراسات الخاصة بالشركة للتعامل مع سلالة «أوميكرون»، قال: «إنَّنا نتتظر التركيب الجيني للمتحور، فبناء عليه يتم استخدام البرامج التي تتوقع التركيب الجيني ومن خلالها استخلاص بعض الإنتاجات، لافتا أن التركيب الجيني جرى نشره منذ 8 أيام، وهذه أولى خطوات معرفة وجود عدد من الطفرات وأماكنها وتوقع تأثيرها».