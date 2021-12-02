وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عدة وظائف شاغرة بها، وهي محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وأخصائي موارد بشرية وإدارية مؤهل عال مناسب، وأخصائي نظم ومعلومات، خريج كلية حاسبات ومعلومات، وحارس أمن مؤهل متوسط، وحرفية ورش وآلات مؤهل حاصلين على الابتدائية أو الإعدادية.

شروط الالتحاق للحصول على وظائف شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

وتضمنت شروط الالتحاق بوظائف شركة الصرف الصحى، التي حصلت «الوطن» على تفاصيلها، الحصول على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة بتقدير جيد على الأقل كحد أدنى للمتقدمين لوظيفة محاسب أو أخصائي موارد بشرية، ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ الإعلان، مع اجتياز الاختبارات المقررة سواء شفوى أو تحريرى، واجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات للمتقدمين للوظائف حارس أمن وحرفيين.

خطوات التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

كما شملت خطوات التقديم لوظائف الصرف الصحي بالقاهرة، أن يجري سحب ملف التقديم من 4 ديسمبر لمدة أسبوع، وينتهى 9 ديسمبر من مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس، وإرفاق صور شهادة الميلاد والمؤهل، وصورة الرقم القومي، وعدد 2 صورة شخصية وكارت تطعيم لقاح كورونا، والموقف من التجنيد، ولا يجوز التقديم في أكثر من وظيفة في ملف التقديم، ويكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

وفيما يتعلق بطريقة إرسال ملفات التقديم، ترسل طلبات التقديم على موقع الشركة الإلكتروني بالنسبة لوظائف محاسبين وأخصائين موارد بشرية، أما وظائف أمن وحرفيين ورش، يتم إرسال الملفات عن طريق البريد بعلم الوصول إلى شركة الصرف الصحي القاهرة الكبرى فى 32 شارع رمسيس باسم مدير عام تنمية الموارد البشرية، وذلك خلال أسبوعين فى الفترة من 4 ديسمبر الجاري حتى 12 ديسمبر، ولن يلتفت إلى أى طلبات ترسل بعدها.