غدا.. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة لمدة 7 ساعات بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه لمدة 7 ساعات غدا، من العاشرة صباح السبت حتى الخامسة مساءًا، عن عدة مناطق بسبب القيام بأعمال الصيانة لخط المياه قطر 1200 الخارج من محطة مياه مسطرد.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المتضررة من انقطاع المياه بالقاهرة، 14 منطقة، هي: «عرب الطوايلة وعرب الجسر، وسط المدينة بالمطرية، الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، الحي العاشر، صقر قريش، الواحة، شارع متولي الشعراوي، السوسري ب، أرض الجولف، الإمداد والتموين، عمارات رامو».

توفير سيارات مياه الشرب للمناطق المتضررة

وطالبت شركة مياة الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها عن بعض المناطق بالقاهرة، مع التأكيد على وجود سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

من ناحية أخرى، أطلقت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى حملة طرق الأبواب من خلال المرور على المواطنين القاطنين في بعض المناطق للتوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي من أجل خدمة أفضل للمواطنين، وتعريف المواطنين بطرق الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

حملة طرق الأبواب لترشيد استهلاك المياه

وتناولت حملة طرق الأبواب، أهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة من خلال إبراز السلوكيات السليمة في مسألة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية للحد من هدر المياه، مع الإرشاد بطرق تركيب القطع الموفرة في دورات المياه وأهميتها في الترشيد وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحي وكيفية خفض فاتوره الاستهلاك، فضلا عن أهمية توعية الأطفال بالحفاظ على المياه من خلال وسائل متنوعة مثل مسرح العرائس وفيديوهات توعية وألعاب وهدايا رمزية أيضا.