10 خطوات للاشتراك في الكشف الإلكتروني بالبنك الأهلي.. بديل الورقي

وجه البنك الأهلي المصري، من خلال صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكذلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عملاءه نحو الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات، بديلاً عن كشف الحساب الورقي التقليدي، وذلك مجاناً.

وأوضح البنك الخطوات التي يمكن للعملاء الاستفادة من تلك الخدمة المجانية، سواء كانوا أصحاب حساب بنكي أو بطاقة ائتمان أو كلتاهما، بشكل تفصيلي، كالآتي:

خطوات وكيفية الاشتراك في الخدمة

1. إدخال الرقم القومي والهاتف المحمول المسجل لدى البنك والضغط على «تنفيذ».

2. عند استقبال العميل لرمز الأمان OTP، في رسالة SMS على هاتف العميل المسجل لدى البنك، عليه كتابته في خانة «أدخل رمز التحقق» واضغط «تنفيذ».

3. ضرورة إدخال البريد الإلكتروني للعميل أو تحديثه إذا سبق إدخاله، وتأكيد إدخاله والضغط على «التحقق من البريد».

4. سيستقبل العميل بريد إلكتروني به رمز الأمان OTP، فعليه كتابة الرمز في الخانة المخصصة والضغط على «تنفيذ».

5. على العميل اختيار اشتراكه في الخدمة، إن كانت حسابا بنكيا، أو بطاقة ائتمان، أو حسابا بنكيا، وبطاقة ائتمان.

6. عند اختيار بطاقة ائتمان فقط، على العميل إدخال الرموز والأرقام الواضحة بالصورة، في الخانة المحددة.

7. لابد أن يوافق العميل على الشروط والأحكام الخاصة بـ البنك الأهلي كخطوة أخيرة قبل إنهاء عملية التسجيل، وذلك بعد الإطلاع عليها.

8. أما في حالة اختيار حساب بنكي أو حساب بنكي وبطاقة ائتمان، على العميل اختيار وسيلة الاستعلام عن كشف الحساب، إما عن طريق:

- الإطلاع على المعاملات المالية من خلال خدمة «الأهلي نت».

- استلام كشف الحساب من خلال خدمة البريد الإلكتروني.

9. الضغط على زر استكمال، وادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة في الخانة المحددة.

10. الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على «تنفيذ».

ويتيح البنك الأهلي المصري، خدمة كشف الحساب الإلكتروني لعملاءه، وذلك للحسابات الدورية سواء شهرية أو ربع سنوية فقط.

مجانية ورسوم كشف الحساب الإلكتروني

وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني، أنه سيتم تطبيق مصاريف دورية كشف الحساب الإلكتروني الشهري في حالة احتفاظ العميل بحسابات ذات دوريات كشف حساب، سواء شهري أو ربع سنوي.

وأكد على تلقي العملاء لكشف الحساب الإلكتروني على البريد الإلكتروني الخاص بهم، في حالة تحديثه، اعتباراً من الدورية التالية.