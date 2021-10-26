تعرف على كيفية استخراج كشف الحساب الإلكتروني بالبنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري صباح اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021، إيقاف طباعة كشف الحساب الورقي، ليتم الاستغناء عنه مقابل استعمال كشف الحساب الإلكتروني، الأكثر أماناً، بحسب ما أعلنه البنك.

ووفقاً للبيان الصادر عن أكبر مصرف حكومي في مصر من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري، دعا البنك عملاءه إلى سرعة الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات وإيقاف طباعة الكشف الورقي للحسابات.

البنك الأهلي: خصم مصروفات كشف الحساب للمشتركين في الخدمة الجديدة

وأشار البنك الأهلي إلى خصم مصروفات كشف الحساب حيال اشتراك العميل في الخدمة الجديدة، ترغيباً منه للعملاء ودمجهم في عملية التحول الرقمي بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية والأمان.

وأوضح البيان الرسمي للبنك أنه جرت إتاحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري؛ في الرابط التالي: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/Home.

خطوات التسجيل في خدمة كشف الحساب الإلكتروني

تعد طريقة تسجيل العميل في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات بسيطة وواضحة، تيسيراً من البنك على عملائه، وهي كالآتي:

1. إدخال الرقم القومي في الخانة المحددة.

2. إدخال رقم الهاتف المحمول للعميل المسجل لدى البنك والذي يتلقى من خلاله الرسائل.

3. الضغط على تنفيذ.

4. سيتلقى العميل رمز الأمان «OTP» على رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

5. يجب كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق»، ثم الضغط على تنفيذ.

6. لا يجب أن ينسى العميل إدخال تحديث البريد الإلكتروني الخاص به.

لماذا يتجه البنك الأهلي إلى التعامل بـ كشف الحساب الإلكتروني؟

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وسرعة تنفيذ خطة الشمول المالي في الهيئات الحكومية والرسمية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذي توليه الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية من خلال حملات التوعية ونشر ماكينات الصرف الآلي وتيسير عمليات فتح الحسابات المصرفية.

وتولى البنك المركزي المصري هذا الدور بشكل رئيسي، وفي ظل توجيهاته لجميع البنوك العاملة في مصر، ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي للبنوك المحلية نحو 14,918 ماكينة، فيما بلغ عدد نقاط البيع 149,511 نقطة بيع، بخلاف 342,256 ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة لشركات عمليات الدفع الإلكتروني، بنهاية ديسمبر 2020.

كذلك، وصل عدد بطاقات الخصم إلى 19,036 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020، فيما اقترب عدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى 21,928 مليون بطاقة بنهاية نفس الفترة، ووصل عدد بطاقات الائتمان إلى 3,862 مليون بطاقة.

كما أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي قادت في النهاية إلى تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي والشمول المالي.